Europei, Italia - Svizzera: azzurri in vantaggio con Locatelli, infortunio per Chiellini - LA DIRETTA

41' - Immobile calcia dentro l'area con il sinistro e il portiere della Svizzera si oppone.

38' - Akanji prova il lancio lungo ma Xherdan Shaqiri è in fuorigioco.

37' - Spinazzola si invola in area, e con l'esterno prova a sorprende il portiere sul lato opposto ma la palla finisce lontana.

36' - Rodriguez prova il cross dentro l'area, Di Lorenzo mette in angolo.

34' - Insigne prova il tiro di destro dalla sinistra dell'area ma la palla viene deviata da un difensore elvetico.

25' - GOL DELL'ITALIA - Locatelli porta in vantaggio gli azzurri. Berardi dalla destra scatta sul filo del fuorigioco, entra in area di rigore, crossa rasoterra e arriva Locatelli che a due passi dalla porta sigla il vantaggio.

23' - Tegola per l'Italia: Chiellini chiede il cambio alla panchina per un problema fisico. Entra in campo Acerbi.

18' - Gol dell'Italia ma viene annullato. Calcio d'angolo dell'Italia, Chiellini in mischia mette dentro la palla dell'1-0 ma il gol viene valutato dal silent check del Var. Il difensore ha toccato con la mano la palla prima della conclusione in rete.

10' - Cross di Spinazzola sulla sinistra, colpo di testa di Immobile e la palla finisce alta sopra la traversa.

6' - Insigne serve in lob Locatelli in area di rigore ma il giocatore a pochi passi dalla porta non riesce a girare il pallone per Immobile dentro l'area.

2' - Berardi prova il tiro da fuori area, da posizione centrale, ma viene murato dalla difesa elvetica.

Ore 21 - Fischio d'inizio di Italia - Svizzera

*********

L'Italia è pronta per il secondo impegno agli Europei. Alle 21 gli azzurri giocheranno contro la Svizzera di Petkovic per il match della seconda giornata del Gruppo A. Roberto Mancini ha confermato l'undici che ha battuto la Turchia nel match d'esordio ad eccezione dell'infortunato Florenzi che sarà sostituito da Di Lorenzo.

Nessuna sorpresa nella Svizzera. Il tecnico elvetico schiera dal primo minuto l'atalantino Remo Freuler e il torinista Ricardo Rodriguez, mentre in attacco giocherà l'ex interista Shaqiri.

Le formazioni ufficiali di Italia-Svizzera:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Ct: Petkovic.

© Riproduzione riservata