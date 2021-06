Eriksen, un luminare della cardiologia: "Potrebbe tornare a giocare"

"Carriera finita per Christian Eriksen? Non è detto, bisogna vedere la patologia. Se è curabile il giocatore potrebbe tornare a giocare". Questo il parere di Bruno Carù, specialista in cardiologia e medicina dello sport considerato un luminare nella materia.

"Sicuramente - spiega Carù ai microfoni di Radio Anch'io sport - c'era qualcosa che non andava bene nel cuore del giocatore prima della partita, già mentre era negli spogliatoi prima della partita c'era qualcosa che non andava bene, lo stress non c'entra niente. Non può succedere per caso quello che è successo. Il cuore non funziona così".

In passato Carù si occupò del caso del giocatore nigeriano Nwankwo Kanu ai tempi in cui giocava nell'Inter: "Quella era una situazione completamente diversa, aveva una cardiopatia congenita". ANSA

