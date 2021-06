Paura agli Europei, Eriksen si accascia in campo: massaggio cardiaco, poi apre gli occhi

Paura durante Danimarca-Finlandia, prima gara del girone B di Euro 2020. Christian Eriksen si è accasciato a terra completamente da solo: immediati i soccorsi dello staff danese che hanno praticato il massaggio cardiaco al centrocampista dell’Inter. Sgomento e tanta apprensione sulla faccia dei tifosi e dei compagni di squadra.

In una immagine che circola sui social Christian Eriksen appare vigile e cosciente mentre viene trasportato in barella fuori dal campo. Una foto che sembra rassicurante sulle sue condizioni dopo il grande spavento per il malore in campo durante. Anche l'Uefa ha rassicurato sulle condizioni del calciatore con un tweet: «Il giocatore è stato trasferito in ospedale ed è stato stabilizzato».

Attorno al minuto 43 del primo tempo di Danimarca-Finlandia, Christian Eriksen si è avvicinato a un compagno di squadra per ricevere la rimessa laterale. A quel punto la palla gli è rimbalzata addosso, con la conseguente caduta del centrocampista danese.

Non c'è stato alcuno scontro fisico con avversari o compagni di squadra. Immediato l’intervento dei medici con un messaggio cardiaco in campo e i compagni, seppur sconvolti, intorno a fare da scudo e proteggerne la privacy. Dopo poco meno di un quarto d’ora, il centrocampista dell’Inter e della Danimarca è stato portato fuori dal terreno di gioco.

