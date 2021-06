Europei, tutto pronto per il debutto. Gravina: "Manifestazione nella storia prima di essere giocata"

"L'unica manifestazione sportiva ad essere entrata nella storia e nel vissuto comune ancor prima di essersi giocata - ha detto oggi il numero 1 della Federcalcio, Gabriele Gravina -. Ideata come prima competizione calcistica itinerante in 11 Paesi diversi per celebrare i 60 anni della sua istituzione, è il primo torneo internazionale di grande rilevanza che viene disputato dopo le sofferenze inflitte dal Covid-19 alla popolazione mondiale. A partire dal febbraio 2020, la diffusione della pandemia ha prima imposto il rinvio di un anno e poi ha costretto i Governi delle città ospitanti a ridurre le capacità degli stadi per garantire la sicurezza e la salute degli spettatori. Ancora una volta però, il calcio ha vinto sulle mille difficoltà organizzative".

Gravina sottolinea che "il filo conduttore che attraversa la storia di questa competizione sono anche le emozioni provocate dalle giocate di grandi campioni, le stesse che hanno caratterizzato la grande partecipazione di pubblico in occasione degli altri due Campionati Europei ospitati in Italia, nel 1968 e nel 1980. Anche per questo - la conclusione del presidente della Figc - l’emissione del francobollo ha un alto valore simbolico per il quale è doveroso ringraziare il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Poste Italiane, che hanno celebrato in un’immagine l’importante significato di Euro 2020 per Roma e per l’Italia".

