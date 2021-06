Europei a rischio per Pellegrini: infortunio in allenamento, convocato Castrovilli

La Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio. Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, Pellegrini resterà comunque nel gruppo della Nazionale che a breve si trasferirà a Roma.

In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli. Per Pellegrini si tratta di una ricaduta (tre settimane fa aveva accusato lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra), avvenuta nell'allenamento di ieri durante le prove sui calci di punizione. Oggi è l'ultimo giorno utile per fare cambi, in caso di infortuni gravi o positività al Covid-19, nella lista ufficiale da consegnare alla Uefa per gli Europei.

Buone notizie, invece, per Alessandro Florenzi che dopo due giorni di lavoro parzialmente differenziato per un affaticamento muscolare, ieri ha svolto una seduta completa, e si candida alla conferma della maglia da titolare, domani, contro la Turchia, così come il resto dei giocatori visti dal 1' contro la Repubblica Ceca venerdì scorso nell’ultima amichevole azzurra pre Europei. Dunque oltre a Donnarumma in porta, la difesa all’Olimpico venerdì sera dovrebbe essere composta da destra a sinistra da Florenzi, Bonucci, Chiellini e Spinazzola, a centrocampo Jorginho in regia, Locatelli e Barella interni, ed il tridente offensivo con Berardi, Immobile ed Insigne.

