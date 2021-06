Europei, Pessina sostituisce Sensi: arriva l'ok della Uefa

Cambio nel gruppo dei 26 azzurri di Roberto Mancini, a quattro giorni dal via dell'Europeo: con l'ok della Uefa, Matteo Pessina sostituisce Stefano Sensi. Il centrocampista dell'Inter, incluso inizialmente nella lista ufficiale dell'Italia, aveva subito una ricaduta dell'infortunio muscolare dello scorso maggio: per questo Mancini aveva tenuto come riserva l'atalantino Pessina e ieri, di fronte all'impossibilità di recupero entro la partita con la Turchia di Sensi certificata dallo staff medico della nazionale, era stata inviata documentazione e richiesta di cambio all'Uefa. Oggi, il nulla osta è arrivato a Coverciano.

Sensi rimarrà a Coverciano fino a domani, proseguendo le cure mediche già iniziate nei giorni scorsi, e poi lascerà il Centro tecnico federale alle porte di Firenze.

"La voglia di arrivare in fondo alla competizione c'è, poi per riuscirvi serve un mix di cose ben precise. Abbiamo intrapreso una strada col ct Mancini e si è vista anche nell’ultima amichevole. Ci sono nazionali davanti a noi per esperienza e perchè hanno vinto tutto, ma noi ci siamo, abbiamo voglia di lottare e il modo di giocare è in testa nei 26 che sono qui a Coverciano". Lo ha detto il difensore della Nazionale, Leonardo Bonucci nel corso di una conferenza stampa in svolgimento al Centro tecnico di Coverciano. "Giocare a Roma con l'apertura degli stadi ci darà una mano - ha aggiunto il centrale della Juventus - Ce la metteremo tutta, poi vedremo dove arriveremo. La cosa che mi dà fiducia è l’entusiasmo che vedo nel gruppo".

