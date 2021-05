L'Inter cerca il dopo Conte, Sarri davanti a Mihajlovic e Fonseca

Mercato allenatori con colpi di scena giornalieri in serie A. La prima spallata l'ha data la Roma annunciando José Mourinho. Il secondo scossone è arrivato con la risoluzione consensuale tra l'Inter e Antonio Conte, poi la notizia del probabile rinnovo di Simone Inzaghi alla Lazio e questa mattina è arrivata quella di un Massimiliano Allegri a un passo dal ritorno in Juve.

A caccia di un tecnico resta quindi ancora l'Inter dove, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, è probabile l'approdo di Maurizio Sarri, in quota a 2,25.

Nel mirino c'è anche Sinisa Mihajlovic, che se arrivasse la chiamata da Giuseppe Marotta potrebbe salutare l'amata Bologna, tanto che il rientro in nerazzurro si gioca a 3,50. In terza posizione, tra i candidati, è balzato Paulo Fonseca che aspetta una chiamata per lanciarsi in una nuova avventura. Il tecnico portoghese è dato a 7,50 all'ombra della Madonnina.

