De Laurentiis congeda Gattuso con un tweet: "Caro Rino, ti auguro successi ovunque tu vada"

"Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli". Con questo breve messaggio via Twitter, Aurelio De Laurentiis congeda di fatto Rino Gattuso da allenatore del Napoli. E lo fa subito dopo il pareggio interno, fallendo l'accesso alla Champions. Allo stadio Maradona finisce 1-1 con i gol di Rrhamani e Faraoni: un pareggio che fa ridere la Juventus, vincente a Bologna e capace di prendersi il quarto posto proprio all’ultimo respiro.

La prima grande occasione da gol capita al 34' sul mancino del solito Insigne, che accentrandosi prova a piazzarla sul secondo palo sfiorandolo di qualche millimetro. I partenopei appaiano un po' contratti e poco brillanti in fase offensiva, ma nella ripresa riescono comunque a sbloccare grazie ad una situazione di corner: risolve Rrhamani in mischia, firmando il gol dell’ex e una rete preziosissima per gli azzurri.

Il vantaggio del Napoli però dura pochissimo, perchè ci pensa Faraoni a pareggiare i conti con il suo quarto gol stagionale. Nel finale la squadra di Gattuso tenta il forcing finale alla ricerca del nuovo vantaggio, ma ogni tentativo è vano e la qualificazione in Champions svanisce incredibilmente.

