La Sampdoria batte il Parma e il Genoa la Fiorentina, questa sera sfide per conquistare l'Europa

Il Parma chiude il campionato di serie A all’ultimo posto con soli 20 punti in classifica. All’ultima giornata secca sconfitta per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria (reti di Quagliarella, Colley e Gabbiadini). I blucerchiati chiudono al nono posto con 52 punti.

Il Crotone finisce penultimo con 23 punti complessivi. All’ultima giornata 0-0 casalingo contro la Fiorentina. Nell’ultimo anticipo di questa sera il Cagliari cede in casa 0-1 contro il Genoa (rete di Shomurodov).

I verdetti definitivi fin qui sono: Inter campione d’Italia; Atalanta in Champions League; Lazio in Europa League; Benevento, Crotone e Parma retrocedono in serie B. Oggi le ultime sette partite definiranno le squadre che accederanno ai due restanti posti di Champions League e ai due restanti posti di Europa League. In ballo Milan, Napoli, Juventus, Roma e Sassuolo. AGI

