L'Atalanta ne fa 5 al Parma e torna seconda, il Cagliari vince la sfida salvezza con il Benevento

L’Atalanta vince 5-2 in casa Parma, conferma e rilancia le ambizioni di secondo posto e qualificazione in Champions League. Una perla di Malinovskyi nel primo tempo, la doppietta di Muriel e i sigilli di Pessina e Miranchuk nella ripresa stendono gli emiliani che si sono limitati a difendere, piuttosto che provare ad impensierire la retroguardia bergamasca, se non nei minuti finali con le reti di Brunetta e Sohm.

Vittoria 3-1 per il Cagliari che passa a Benevento e si assicura sempre più la salvezza staccandosi dallo Spezia. Terza sconfitta consecutiva, invece, per i campani. Gli ospiti sono andati subito in vantaggio con la prima giocata utile al 1' con Lykogiannis su calcio d’angolo tirato da Nainggolan. Il Benevento aggancia il pareggio al 16' con una giocata di Lapadula. Al 64' il vantaggio del Cagliari con rete di Pavoletti. Il terzo goal arriva al 3' del recupero con un tiro di Joao Pedro grazie ad un passaggio di Nandez.

Finisce 1-1 al Bentegodi tra Verona e Torino. Gara bella ed esaltante che avvicina i granata alla salvezza e che lascia un po' di amaro in bocca alla squadra di Juric, padrona del gioco per larghi tratti della gara ma poco concreta in zona d’attacco. Il Torino segna la rete dello 0-1 all'85': azione continuata granata e cross dalla sinistra di Ansaldi per Vojvoda. Il nazionale kosovaro anticipa tutti e con un colpo di testa preciso segna la rete del vantaggio. La gara sembra finita ma il Verona non demorde e, all’88', il neo entrato Dimarco ci prova dalla distanza e con un sinistro perfetto segna la rete dell’1-1.

