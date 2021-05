Inter, festa scudetto con goleada: Sampdoria travolta 5-1

A San Siro con il tricolore ormai guadagnato, l’Inter ha travolto la Sampdoria 5-1. Il pullman con i campioni d’Italia era stato accolto all’arrivo allo stadio da oltre 3.500 tifosi in festa con cori e lanci di fumogeni. A segno per l’Inter sono andati Gagliardini, doppietta di Sanchez, Pinamonti e, su rigore, Lautaro Martinez. La rete della Sampdoria è invece firmata al 35' da Keita Baldè. Per i campioni d’Italia si tratta del 14^ successo consecutivo in casa in serie A.

Conte per questo match si è affidato in attacco alla coppia Sanchez-Lautaro, mentre in difesa ha schierato Ranocchia, D’Ambrosio e Bastoni. La prima rete arriva al 4' grazie a Young che passa una palla rasoterra a Gagliardini che va quindi a bersaglio. Al 26' è il momento dell’attaccante cileno Sanchez che è lasciato senza marcatura e segna il secondo gol dei nerazzurri. I doriani reagiscono ed è Keita Baldè a trovare la rete per il 2-1 approfittando di una respinta debole da parte di uno dei difensori interisti. Ma appena un minuto dopo arriva il 3-1, ancora con Sanchez.

Nella ripresa l’Inter mette tra i pali Radu a posto di Handanovic. I campioni d’Italia sono anche nel secondo tempo i più incisivi e il gol del 4-1 arriva al 61' con Pinamonti che approfitta di un buon passaggio di Barella. Poco dopo arriva il penalty per i nerazzurri: il braccio di Adrien silva ferma la palla calciata da Barella. Dal dischetto realizza Lautaro Martinez.

© Riproduzione riservata