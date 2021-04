Champions League: Real Madrid sottotono, 1-1 con Chelsea

Termina 1-1 la sfida d’andata della prima semifinale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea. Apre Pulisic e pareggia Benzema: un punteggio tutto sommato positivo per la formazione di Tuchel in vista del ritorno da giocare in casa, ma che sta largo soprattutto alla squadra di Zidane, in una serata non proprio di grazia. Si deciderà tutto a Stamford Bridge settimana prossima.

Avvio di gara tutto a favore dei blues, che dopo un paio di occasioni sfumate, trovano il vantaggio a ridosso del quarto d’ora con Pulisic che lanciato da Rudiger è bravo ad aggirare Courtois e a calciare, la palla viene deviata dal corpo di un difensore madridista e finisce in rete.

I blancos sembrano far fatica a reagire, ma vengono scossi dal solito Benzema, che dopo aver scheggiato un palo di sinistro, pareggia i conti al 29' con un girata volante in mischia.

Nella ripresa i ritmi calano e le emozioni vanno scemando, seppur la squadra di Tuchel provi con più voglia e determinazione a cercare la via per il nuovo vantaggio. Nel finale però la chance migliore ce l’ha il Real Madrid con Varane, che di testa non riesce ad inquadrare lo specchio sul corner di Kroos. AGI

