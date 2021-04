Coppa Italia, Costa: "Tifosi allo stadio? Possibile affluenza del 15% in finale"

"Se siamo in grado di garantire il 25% l’11 giugno, bisognerebbe fare una riflessione sulla finale di Coppa Italia e magari sulle ultime due giornate di campionato, con un’affluenza del 15%". Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite del programma 'L'imprenditore e gli altri' su Cusano Italia Tv.

Per quanto riguarda la Superlega "Sono contrario. Non possiamo permettere che il calcio diventi uno spettacolo legato solamente al fattore economico e ai grandi interessi che gli girano intorno. La bellezza del calcio è che ci sono competizioni aperte in cui i sogni si possono realizzare, come nel caso dell’Atalanta", ha detto.

