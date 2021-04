Juventus, Ronaldo infortunato salta la partita contro l'Atalanta: Dybala gioca da titolare

«Ronaldo non sarà della partita: non ha recuperato da un problema ai flessori, portandolo domani avrebbe rischiato un importante infortunio». Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, annuncia in conferenza stampa l’assenza del portoghese contro l’Atalanta.

«E' un problema di lunedì, i flessori erano carichi e ha provato col differenziato - rivela il tecnico bianconero - ma non riesce a spingere come vuole e come ritiene opportuno. I viaggi in aereo, le partite tardi e l'accumulo di tante gare non gli ha permesso di recuperare. Abbiamo preferito di lasciarlo a riposo e speriamo di recuperarlo per mercoledì».

«Domani Dybala giocherà dall’inizio»: Pirlo schiererà l’argentino insieme a Morata nel tandem d’attacco. «Bonucci è rientrato dal Covid e sta facendo lavori particolari per ritrovare la miglior condizione - spiega il tecnico - mentre Arthur e Mckennie stanno bene, si sono allenati regolarmente con intensità e possono essere disponibili per domani».

