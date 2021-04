Rapina in casa di Chris Smalling, in tre lo minacciano con una pistola e rubano Rolex e gioielli

Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. Secondo quanto si è appreso, tre uomini armati sono entrati nell’abitazione in zona Appia e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando Rolex e gioielli. Sulla vicenda indaga la polizia. In casa oltre al calciatore ci sarebbe stata la moglie. Entrambi sarebbero illesi.

Smalling sarebbe stato sorpreso nel sonno, intorno alle 5. A quanto ricostruito finora dagli investigatori, i rapinatori sono entrati nell’abitazione dopo aver divelto una grata della camera da letto. Nella stanza c'era anche la moglie. I tre rapinatori avrebbero minacciato entrambi con una pistola. Secondo quanto si è appreso, in casa c'erano anche il figlio, la madre e la sorella del calciatore.

