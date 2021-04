Dzeko porta la Roma in semifinale di Europa League, contro l'Ajax basta un pari all'Olimpico

Impresa riuscita, la Roma è in semifinale in Europa League: finisce 1-1 contro l’Ajax all’Olimpico. Il successo di una settimana fa ad Amsterdam, 2-1, consente infatti ai giallorossi di conquistare questo importante obiettivo, con partite in programma il 29 aprile e il 6 maggio, e quindi di sperare di approdare alla finale di Danzica del 26 maggio.

È stata una partita che oggi si è decisa nel secondo tempo, quando la squadra olandese è passata in vantaggio ed ha anche raddoppiato ma il Var ha evidenziato un intervento falloso prima del gol e quindi portato l’arbitro inglese Taylor ad annullare la rete che a quel punto avrebbe condannato la Roma. E dopo pochi minuti, sfruttando un rinvio corto è arrivato il pari ad opera di Dezko a 10' dalla fine, e la squadra allenata da Fonseca, forte del successo all’andata, a quel punto ha badato in particolare a controllare l’avversario e a non correre rischi eccessivi.

Ottenendo così il passaggio di turno, che significa anche 2,4 milioni di euro entrati in cassa. Ora per la Roma ci sarà il Manchester United, altro ostacolo durissimo prima di poter accedere alla finale in terra polacca. Stasera è stata comunque la squadra olandese a fare la gara all’Olimpico, anche se per la verità il primo pericolo lo portano i giallorossi all’8' con Veretout, che troverebbe il gol del vantaggio se non fosse per una posizione di fuorigioco al momento del passaggio.

Per il resto tanto dominio nel possesso palla da parte della squadra di ten Hag, vicina al gol solo in occasione di un passaggio sbagliato di Pau Lopez, che porta al tiro di Klassen salvato letteralmente da Diawara. Nella ripresa entra in campo Brobbey e ci impiega 3 minuti a portare avanti l’Ajax, sorprendendo la difesa capitolina su un lancio dalle retrovie. Pochi giri di orologio ancora e i lancieri troverebbero subito il raddoppio con Tadic, però un precedente fallo su Mkhitaryan porta l’arbitro ad annullare per l’appunto con l’aiuto del Var.

La Roma soffre, è costretta a lottare con i denti, ma al 72' trova l’importante gol del pareggio con Dzeko, che piazza la zampata sotto porta dopo una discesa di Calafiori a sinistra. E’ la rete che ridà sicurezza e pass per la semifinale ai giallorossi.

