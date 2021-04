Dazn non funziona, problemi alla piattaforma streaming durante Inter-Cagliari

La piattaforma streaming Dazn non funziona: problemi per gli utenti che volevano seguire l'anticipo del lunch time di Serie A Inter-Cagliari. Secondo il sito Downdetector ci sono problemi lungo tutta la Penisola.

Pioggia di proteste sui social per i problemi di connettività. Molti tifosi denunciano di non esser riusciti a connettersi con la tv streaming, che si è aggiudicata i diritti tv della serie A per il prossimo triennio, e di non riuscire perciò a vedere in diretta la partita tra la capolista e la squadra sarda.

«Tutto il nostro team sta lavorando per risolvere il problema». Così fonti di Dazn, interpellate dall’Ansa, commentano i problemi di connettività denunciati dagli abbonati per la diretta di Inter-Cagliari.

