Paura a Pescara, l'allenatore Grassadonia sviene in panchina

Attimi di paura nel finale di gara tra Brescia e Pescara. Il tecnico degli abruzzesi Gianluca Grassadonia ha infatti accusato un malore perdendo i sensi mentre era in panchina. Immediati sono scattati i soccorsi del personale medico presente a bordo campo richiamati dagli uomini della panchina del Pescara. Gioco interrotto per 9 lunghi minuti.

All’allenatore è stata posta la maschera dell’ossigeno. Fortunatamente Grassadonia ha ripreso subito conoscenza. Visibilmente scosso, il tecnico è stato poi scortato negli spogliatoi dai sanitari del Pescara e dagli uomini del 118 di Brescia. La mente è corsa immediatamente a 23 anni fa (novembre 1998), quando Grassadonia, allora giocatore del Cagliari, svenne in campo durante Udinese-Cagliari per un arresto cardio respiratorio dopo uno scontro di gioco. Sono in corso accertamenti medici.

