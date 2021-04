Europa League, la Roma batte l'Ajax in rimonta e avvicina le semifinali

La Roma 'vede' le semifinali in Europa League: rimonta e vince in trasferta contro l’Ajax: 2 a 1 il risultato finale per la squadra di Fonseca alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam nella gara di andata dei quarti di finale. Da segnalare che il portiere giallorosso Pau Lopez all’8' del secondo tempo ha parato un calcio di rigore, evitando che i padroni di casa andassero sul 2 a 0 dopo il gol del vantaggio ottenuto al 38' con Klaassen che aveva sfruttato un errore difensivo della Roma.

Il pari giallorosso è arrivato pochi minuti dopo quel penalty neutralizzato, grazie a Pellegrini a segno direttamente su calcio di punizione e grazie a sua volta di un errore del portiere avversario, il quale si è fatto sfuggire il pallone dalle mani. Il gol-vittoria della Roma è arrivato a tre minuti dal termine, con Ibanez che sugli sviluppi di un calcio d’angolo incrociava di sinistro, mandando il pallone in rete nell’angolo più lontano.

© Riproduzione riservata