L'Inter batte il Bologna con un gol di Lukaku e si avvicina allo scudetto

L’Inter trova la nona sinfonia consecutiva e a Bologna mette una chiara ipoteca sulla conquista dello scudetto. In terra emiliana decide la rete di Lukaku, che lancia la funga nerazzurra in vetta a +8 sul Milan, con la partita da recuperare in settimana contro il Sassuolo. Non basta il carattere alla squadra di Mihajlovic, che dopo due vittorie di fila torna a perdere restando ferma a quota 34 punti.

Dopo una buona prima parte di gara disputata dai rossoblu, il grande equilibrio del Dall’Ara si rompe appena superata la mezz'ora di gioco: segna il solito Lukaku, che prima colpisce di testa chiamando Ravaglia alla respinta, poi ribadisce in rete dopo la deviazione del palo. La reazione emiliana arriva a ridosso dell’intervallo, con una grande occasione per Soriano che gira di poco alto sul corner di Sansone.

La squadra di Mihajlovic prova a dar seguito alla spinta anche ad inizio ripresa, ma la prima grande chance capita sul destro di Lautaro che colpisce un palo clamoroso. Il Bologna resta in partita e non molla, sfiorando al 70' il gol del pareggio con il neo entrato Svanberg, che non approfitta di un errore di Skriniar calciando alle stelle. Nel finale gli ultimi assalti rossoblu non producono gli effetti sperati e l’1-0 interista persiste fino al triplice fischio. AGI

