Champions League, dal 2024 si cambia: girone unico a 36 squadre e fase eliminatoria

La Champions League cambierà format dal 2024, e un annuncio in questo senso sarà fatto il prossimo 19 aprile. Lo ha reso noto l’Uefa con una nota in cui viene precisato che il team sarà al centro dell’esecutivo di domani, ma che i cambiamenti verranno ufficializzati al termine della successiva riunione del comitato che è in programma, appunto, il 19 aprile.

«Il futuro delle competizioni per club dopo il 2024 sarà l'argomento principale delle discussioni - riferisce la nota dell’Uefa -. Tuttavia ogni decisione ufficiale su questo tema sarà resa nota soltanto al termine della riunione del 19 aprile, per finalizzare al meglio tutte le proposte di cui si sta parlando».

Da quanto si è appreso, la nuova Champions League prevede la fine della fase a gironi, che sarà sostituita da un 'campionato' con 36 squadre (quindi 4 in più rispetto alle 32 che ora giocano nei gironi), ognuna delle quali giocherà dieci partite (5 in casa e 5 in trasferta, sempre con avversari diversi). I primi otto della classifica si qualificheranno automaticamente agli ottavi, mentre per designare le altre otto squadre ci saranno degli spareggi fra le formazioni piazzatesi dalla nona alla 24/a posizione.

Poi fase ad eliminatoria diretta come adesso, con ottavi, quarti, semifinale e finale. Il 19 aprile l’esecutivo dell’Uefa discuterà anche delle dodici città sedi degli Europei di quest’anno, che hanno tempo fino a mercoledì 7 per far sapere alla federazione continentale se saranno in grado di permettere un accesso, seppur limitato, di spettatori (l'Uefa vorrebbe il 25%) nei rispettivi stadi. Fra queste città c'è anche Roma.

