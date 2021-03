Sono quattro in tutto, al momento, i calciatori dell'Inter positivi al Coronavirus. Alla positività dei calciatori interisti D’Ambrosio e Handanovic si è aggiunta questa mattina la certificazione di quella di Vecino e De Vrij: la squadra nerazzurra, che ha ricevuto comunicazione in tal senso dal Ats (ex Asl) di Milano, dunque sarà costretta a chiedere il rinvio della partita di sabato con il Sassuolo. Lo apprende l’Ansa da fonti qualificate.

