Covid: morto a 45 anni Antonio Vanacore, vice allenatore della Cavese

È morto, a 45 anni, Antonio Vanacore, vice allenatore della Cavese 1919, squadra di calcio campana che milita nel girone C di Lega Pro. Vanacore era risultato positivo al Covid-19 ed era ricoverato in ospedale.

«La Cavese 1919 - si legge sui social della società - comunica con immenso dolore, la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore. Alla sua famiglia l’abbraccio e la vicinanza della società, della squadra e di tutto il popolo Aquilotto. Ciao Antonio, uomo e professionista insostituibile».

Già tanti i messaggi di cordoglio per l’ex calciatore di serie B e serie C da parte di altre squadre di calcio, tra cui quello della Paganese Calcio 1926 srl che ricorda come «da settimane, da vero guerriero, lottava contro il Covid», si legge in una nota pubblicata sul sito del club.

© Riproduzione riservata