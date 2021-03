Lite Ibrahimovic-Lukaku, la Figc chiude l'indagine: "Comportamento antisportivo, non razzista"

Avviso di chiusura indagine comunicata a Inter e Milan, da cui si evince un «comportamento antisportivo» e quindi non razzista, da parte dei calciatori Lukaku e Ibrahimovic emerso in occasione dell’ultimo derby del 26 gennaio in Coppa Italia. Ora, per i club e i calciatori dovrebbe scattare il deferimento a meno che, non si scelga di seguire la strada del patteggiamento a favore di una sanzione ridotta.

Il deferimento della procura della Federcalcio è legato allo scontro tra i due giocatori alla fine del primo tempo di quella partita. Un gioco di sguardi, all’insegna della provocazione, tra Ibra e Lukaku con reciproche battute al curaro, e con l’interista che è stato bloccato a stento da alcuni compagni e componenti del suo staff perché avrebbe voluto fronteggiare fisicamente lo svedese. Gli accertamenti della procura hanno escluso che gli insulti tra i due calciatori avessero a che fare con il razzismo e la discriminazione religiosa.

