Il Bologna fa gioco ma il Napoli vince con Insigne

Dopo l’amaro pareggio con il Sassuolo, il Napoli torna subito a vincere imponendosi in casa contro il Bologna. Finisce 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e il sigillo di Osimhen, tornato al gol dopo un girone intero e dopo un periodo nero a livello fisico. Agli emiliani non basta la rete del solito Soriano. La squadra di Gattuso sale momentaneamente a -2 dall’Atalanta, staccando la Lazio di 4 lunghezze.

Molto vivace l’avvio di gara allo stadio Maradona, con le due formazioni che non si risparmiano e danno vita a continui ed interessanti ribaltamenti di fronte. All’8' i partenopei già sbloccano la gara con la firma di capitan Insigne, bravissimo a piazzare il destro dal limite sull'assist di tacco di Zielinski. Gli emiliani non si lasciano intimorire e reagiscono bene sfiorando al 20' la rete del pareggio, negata solo dal palo sulla conclusione mancina di Skov Olsen. A ridosso della mezz'ora invece serve un gran riflesso di Ospina ad evitare la rete di Palacio, autore di un bel colpo di testa su un cross di De Silvestri. Una manciata di minuti prima, invece, sull'altro fronte provvidenziale Skorupski su un altro tentativo di Insigne.

A cavallo dell’intervallo annullati due gol a Palacio, il primo per fuorigioco mentre il secondo per aver intercettato in modo scorretto un rinvio di Ospina. Il Napoli rischia ma resta comunque in controllo e al 66' trova anche il raddoppio con il neo entrato Osimhen, che scappa in velocità a Danilo e batte il portiere per il 2-0. Un paio di minuti più tardi il nigeriano avrebbe sui piedi anche la palla della doppietta, la fallisce però incredibilmente dopo il gesto di altruismo di Insigne. Soriano prova a tener vive le speranze del Bologna segnando il 2-1, ma una manciata di minuti più tardi ci pensa un super Insigne a chiudere nuovamente i conti firmando la sua doppietta personale che vale il definitivo 3-1. AGI

