Serie A, Lazio stanca e poco lucida perde a Bologna

La Lazio non riesce a rialzare la testa dopo la brutta nottata europea con il Bayern, cadendo anche nella trasferta di Bologna per 2-0. Gran successo per la formazione di Mihajlovic, che s'impone grazie alle reti di Mbaye e Sansone dopo il rigore fallito da Immobile.

Secondo ko nelle ultime tre per i capitolini, apparsi stanchi e un po' appannati dopo le fatiche di Champions: il rischio ora è di veder allungare le rivali davanti in classifica. Incredibile ciò che succede nei primi 20 minuti al Dall’Ara: i biancocelesti partono meglio e al 17' avrebbero la grande chance di portarsi avanti con un rigore (fallo di Dominguez su Correa), ma Immobile dal dischetto si lascia ipnotizzare da Skorupski. Passano un paio di minuti e dall’altra parte sono gli emiliani a sbloccarla: bella l’azione che porta Orsolini al tiro, Reina non respinge bene e lascia a Mbaye il facile tap-in dell’1-0.

La Lazio prova a reagire e alla mezz'ora getta al vento il possibile pareggio con Correa, che in contropiede porta palla per 70 metri sbagliando poi il passaggio decisivo con Luis Alberto e Lazzari tutti soli ai suoi lati. Nella ripresa la squadra di Inzaghi prova a caricare a testa bassa, ma al 64' arriva il raddoppio dei rossoblu al termine di un’altra splendida azione corale, conclusa da un destro al volo di Sansone su assist di Barrow.

Un 2-0 che di fatto mette al sicuro la vittoria della formazione emiliana, soprattutto perchè la Lazio non dà i giusti segnali di reazione, creando davvero pochi pericoli dalle parti di Skorupski, ancora provvidenziale giusto nel finale sul rischio autogol di Soriano e sul destro di Caicedo. AGI

© Riproduzione riservata