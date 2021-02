Figc, Gabriele Gravina rieletto presidente

Gabriele Gravina viene rieletto presidente della Federcalcio per i prossimi 4 anni. È stato votato, durante l’Assemblea elettiva della Figc al Rome Cavalieri A Waldorf Astoria, ha ottenuto il 73,45% dei voti, mentre lo sfidante Cosimo Sibilia si è fermato al 26,25% delle preferenze.

«Non potevamo fermarci, non dovevamo fermarci, non ci fermeremo. Questo è il mio primo ed unico pensiero». Così Gabriele Gravina ringraziando l’Assemblea della Figc che lo ha riconfermato presidente per i prossimi quattro anni. «Potevamo essere un segnale positivo per gli italiani - ha aggiunto - abbiamo rappresentato un primo segnale di ripartenza dura e dolorosa e non ci siamo tirati indietro facendo sacrifici».

Poi, citando Seneca, ha aggiunto: «Non è perché le cose sono difficili che non osiamo farle, è perché non osiamo farle che diventano difficili». Il filosofo romano «aveva ragione allora e ha ragione ancora oggi - ha detto ancora Gravina - forse abbiamo bisogno di tutta la sua saggezza, del suo pragmatismo per affrontare il secondo tempo della nostra partita per il futuro. Noi siamo il calcio, siamo quelli che sanno di rappresentare la passione di milioni di italiani adesso è il tempo di allacciare gli scarpini e di iniziare a giocare», ha concluso.

