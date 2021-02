Christoph Metzelder, 40enne ex nazionale tedesco ed ex giocatore di Real Madrid, Borussia Dortmund e Schalke, è stato rinviato a giudizio per possesso e diffusione di immagini pedopornografiche.

Il processo si celebrerà a Dusseldorf a partire dal 29 aprile e la sentenza dovrebbe essere pronunciato nel giro di due settimane. Metzelder, che ha sempre negato ogni accusa, era finito sotto indagine nel settembre 2019.

