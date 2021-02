Momenti di paura per il Napoli: Osimhen cade e perdi i sensi, trasportato in ospedale

Grande preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, portato fuori dal Gewiss Stadium in barella poco prima del finale di Atalanta-Napoli.

Il nigeriano è rimasto a terra e secondo le prime informazioni pare abbia perso i sensi. È caduto male dopo un contrasto, battendo la terra sul campo ed è stato portato via in ambulanza. Trasferito in ospedale, avrebbe ripreso da poco conoscenza.

Victor Osimhen ha riportato un trauma cranico nel contrasto con Romero al 1' di recupero di Atalanta-Napoli al Gewiss Stadium di Bergamo. Gli è stato riscontrato all’ospedale Papa Giovanni XXIII del capoluogo orobico dove era stato trasportato immediatamente dopo il soccorso in campo.

Il centravanti dei campani è caduto con la testa innaturalmente all’indietro: dopo l’intervento immediato della Croce Rossa, Osimhen è stato trasportato in stato di incoscienza sull'ambulanza, riprendendo i sensi durante il viaggio verso il nosocomio pubblico cittadino. ANSA

