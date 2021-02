Roma batte Udinese e torna terza in classifica, una giocata di Muriel batte il Cagliari, vince la Samp

La Roma vince con l’Udinese e si lascia alle spalle la sconfitta con la Juventus, superando nuovamente in classifica i bianconeri e riprendendosi il terzo posto della classifica. All’Olimpico finisce 3-0 grazie alla doppietta di Veretout e il sigillo finale di Pedro: dopo quattro risultati utili di fila la squadra di Gotti torna a perdere, rimanendo ferma a quota 24 punti. Passano appena cinque giri di lancette dal fischio d’inizio e i giallorossi la sbloccano immediatamente con la zuccata di Veretout, bravissimo ad inserirsi sul cross da destra di Mancini battendo Musso per l’1-0.

I capitolini fanno la gara e al 19' sfiorano anche il raddoppio, ma è provvidenziale l’intervento di Stryger Larsen sul tentativo di Ibanez, respinto a pochi passi dalla linea. 2-0 che arriva comunque una manciata di minuti più tardi grazie alla doppietta di Veretout, che trasforma con freddezza un calcio di rigore concesso per fallo in uscita di Musso su Mkhitaryan.

Alla mezz'ora arriverebbe anche il tris della Roma, se non fosse per un intervento falloso di Mkhitaryan (punito dal Var) che rende vano il gol di Pellegrini al termine di una bella azione corale. Nella ripresa l’Udinese prova a venir fuori dal guscio spaventando in un paio di situazioni i padroni di casa, in particolare al 70' quando Cristante perde una palla sanguinosa lanciando Deloufeu a tu per tu con Pau Lopez, provvidenziale in uscita a sbarrargli la strada.

La squadra di Fonseca resta comunque in controllo del match e del risultato, seppur non nettamente come nel corso dei primi 45': grandi occasioni da gol i giallorossi non ne costruiscono e soltanto nel finale ci pensa Pedro a chiudere i conti realizzando il definitivo 3-0.

La Sampdoria ha battuto 2-1 a Marassi la Fiorentina, aggravando la crisi dei viola. Blucerchiati in vantaggio con Keita di testa al 31mo, su corner di Ramirez, poi arriva il pareggio al 37mo di di Vlahovic, lesto a ribadire in rete una respinta di Audero. Nella ripresa la Fiorentina sfiora il vantaggio ma a decidere al 71mo è un sinistro di Quagliarella deviato da Pezzella, su cross di Candreva, che inganna Dragowski. (AGI)

