Bologna e Benevento non si fanno male: 1-1 tra la neve

Termina in parità lo scontro diretto di medio-bassa classifica tra Bologna e Benevento, che impattano sull'1-1 e restano a pari punti salendo a quota 24. Alla squadra di Mihajlovic non basta il gol lampo di Sansone, ripreso dal tacco di Viola nel corso del secondo tempo. Un punto che serve a poco ad entrambe le formazioni, sicuramente non a rischio in questo momento della stagione, ma che di certo non possono permettersi di dormire sonni tranquilli (la zona retrocessione dista momentaneamente 9 punti, in attesa delle altre sfide).

Pronti via e gli emiliani la sbloccano dopo neanche un minuto grazie al sigillo di Sansone, liberissimo di colpire dopo un tiro di Barrow deviato da Glik, trasformatosi in un assist prezioso per il numero 10. Gli ospiti provano a rispondere a ridosso del quarto d’ora, prima con Viola che chiama Skorupski all’intervento, poi con Caprari che dal limite calcia colpendo sfortunatamente l’interno del palo. Nel finale di primo tempo torneo a farsi vedere pericolosamente i rossoblù, con Tomiyasu che prova la soluzione dalla distanza sfiorando solamente l’incrocio dei pali.

La squadra di Mihajlovic parte meglio anche nella ripresa, ma al 60' arriva il pareggio del Benevento ad opera di Viola, che approfitta di un errore in presa alta di Skorupski per firmare l’1-1 con un bel colpo di tacco. Con il passare dei minuti i ritmi calano e il terreno si fa più pesante a causa del nevischio che imbianca il manto erboso del Dall’Ara: ne risentono lo spettacolo e le emozioni in campo. Nel finale e nei 5' di recupero non succede praticamente più nulla, così il risultato resta inchiodato sull'1-1. AGI

