Juventus-Inter, tra Agnelli e Conte lite e parolacce a fine gara: ecco cosa è successo

Juventus-Inter si è chiusa col passaggio del turno dei bianconeri e con una brutta lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte.

"Bisognerebbe dire la verità essere più educati, avere più rispetto e sportività. Il quarto uomo penso abbia visto quello che è successo per tutta la partita". Antonio Conte così ha replicato, al microfono di Rai Sport, interpellato sull'episodio che lo avrebbe visto protagonista di uno scontro verbale col presidente bianconero, nel finale del match di Coppa Italia, che ha decretato l'eliminazione dei nerazzurri e l'accesso della Juve alla finale.

Dalle immagini delle televisioni, si vede il presidente Andrea Agnelli, senza mascherina, rivolgere alcune parole all'indirizzo della panchina dell'Inter, proprio mentre Antonio Conte abbandona il terreno dello Stadium dopo lo 0-0 finale. Sui social impazza il 'totoinsulti': per alcuni "Vaff... parla ora cogl...", per altri "Testa di c...".

Secondo alcuni, il litigio sarebbe cominciato già a fine primo tempo, quando il tecnico nerazzurro sarebbe stato protagonista di un brutto gesto rivolto alla dirigenza bianconera e di un'espressione poco rispettosa a fine partita.

Sul caso taglia corto il tecnico della Juve Andrea Pirlo. "Non ho visto Conte, all'intervallo sono subito rientrato negli spogliatoi e avevo altri pensieri cui badare".

