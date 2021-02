Real Madrid, il presidente Florentino Perez positivo al Coronavirus

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, è risultato positivo al Covid-19 in maniera asintomatica. Il 73enne massimo dirigente dei Blancos è in isolamento, in attesa che il contagio non dia complicazioni.

Sabato scorso Perez si è recato al Di Stefano per assistere al match tra Real Madrid e Levante dopo essere risultato negativo al test cui è stato sottoposto, come il resto dei dirigenti, al venerdì. La notizia della positività di Perez arriva nel giorno in cui il tecnico delle 'Merengues', Zinedine Zidane, è tornato ad allenare sul campo la squadra dodici giorni dopo la sua positività al nuovo Coronavirus.

