Calciatori dell'Acireale positivi al Coronavirus, rinviata la sfida con l'Fc Messina

Non si giocherà la sfida tra Acireale e Fc Messina, valida per la 12esima giornata di campionato di Serie D. Il match, in programma domenica 17 gennaio, è stato rinviato per alcuni casi di positività al Coronavirus di calciatori granata.

«L’Acireale Calcio rende nota la disposizione del Dipartimento Interregionale - recita il comunicato - che preso atto della richiesta inoltrata della Società granata in seguito all’accertamento di calciatori positivi al Covid-19, per cause di forza maggiore la gara Acireale-FC Messina (12ª giornata di Campionato Serie D, in programma domenica 17 gennaio 2021) è rinviata a data da destinarsi».

I calciatori positivi sono sottoposti a isolamento domiciliare. Il resto della squadra risultata negativo ai test immunologici svolti ieri. Chi non ha avuto contatti stretti con gli atleti contagiati, riprenderà regolarmente gli allenamenti.

© Riproduzione riservata