Coppa Italia, l'Inter batte la Fiorentina ai supplementari: nei quarti sarà derby con il Milan

L’Inter batte la Fiorentina all’ultimo respiro dei tempi supplementari e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà il Milan nel derby della Madonnina. Finisce 2-1 con il colpo di testa del belga al 119', dopo il botta e risposta tra Vidal (rigore) e Kouame. Tanto equilibrio e poche emozioni nella prima parte di gara del Franchi, che si accende soltanto nei minuti a ridosso dell’intervallo.

Il risultato si sblocca al 40' grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vidal, dopo un’uscita scomposta di Terracciano sui piedi di Sanchez, punita dal Var dopo che l’attaccante aveva comunque calciato e colpito il palo. Due minuti più tardi, dall’altra parte, viene fischiato un altro penalty per un presunto contatto tra Skriniar e Kouame, ma stavolta il Var è decisivo nel toglierlo vista l’inesistenza del fallo.

Ad inizio ripresa Lautaro fallisce clamorosamente il raddoppio interista, così la Viola resta in gara e al 57' pareggia i conti alla prima vera fiammata. Ci pensa Kouame con un bel tiro dal limite a risolvere un batti e ribatti in area a seguito di un corner. Conte prova subito a correre ai ripari inserendo Lukaku e Hakimi alla ricerca di una maggiore spinta offensiva, tant'è che l’Inter sfiora per due volte il nuovo vantaggio con il terzino marocchino.

Il risultato però non cambia prima del 90' e si va ai supplementari. Sanchez e Lukaku hanno due grandi chances di testa ma non riescono a sfruttarle, ma all’ultimo minuto sarà proprio l’attaccante belga a trovare l’incornata vincente su cross di Barella che spedisce l’Inter ai quarti.

