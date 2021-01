Juventus, per Dybala stop di 15-20 giorni: salta l'Inter e la Supercoppa

Niente Inter né Supercoppa Italiana per Paulo Dybala, sospiro di sollievo per Federico Chiesa e Weston McKennie. Mattinata di accertamenti per i tre calciatori bianconeri, usciti malconci dalla sfida di ieri contro il Sassuolo.

Ad avere la peggio è stato l’argentino, costretto a lasciare il campo nel finale di primo tempo: per lui una lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro con tempi di recupero di circa 15/20 giorni. È andata meglio agli altri due compagni di squadra: gli esami a cui sono stati sottoposti McKennie e Chiesa hanno invece "escluso lesioni e pertanto le loro condizioni verranno valutate di giorno in giorno", fa sapere la Juve in una nota.

© Riproduzione riservata