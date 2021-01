Il Sassuolo spaventa la Juve, vittoria nel finale per i bianconeri: out McKennie e Dybala

Tra tante difficoltà la Juventus trova 3 punti pesantissimi per la propria classifica, grazie al successo per 3-1 ai danni di un Sassuolo stoico e con un cuore enorme, costretto all’inferiorità numerica per più di 45 minuti (espulso Obiang). Si tratta della terza vittoria consecutiva per la squadra di Pirlo, firmata da Ramsey e Ronaldo dopo il botta e risposta tra Danilo e Defrel. I bianconeri salgono al quarto posto a -1 dalla Roma e a -4 dall’Inter, prossima avversaria di giornata; i neroverdi invece restano in settima posizione scavalcati definitivamente da Atalanta e Napoli.

Un bruttissimo primo tempo quello che va in scena all’Allianz Stadium, con pochissime occasioni da rete e che si accende soltanto nel finale. Tantissima sfortuna tra le fila bianconere, con Pirlo che perde per infortunio McKennie e Dybala, cui si aggiunge anche l’acciaccato Chiesa falciato da un bruttissimo intervento di Obiang (prima ammonito, poi espulso con l’aiuto del Var).

Prima dell’intervallo il neo entrato Kulusevski avrebbe sui piedi la palla del vantaggio, ma la spreca calciando sul fondo. Forte della superiorità numerica, la Juventus scende in campo nella ripresa con un altro piglio e al 51' trova il vantaggio con una meraviglia di Danilo, che dalla distanza indirizza all’angolino un siluro imprendibile per Consigli. Passano neanche dieci minuti e il Sassuolo, nonostante l’uomo in meno e le assenze pesanti, si rifà sotto e pareggia il risultato con Defrel, bravissimo a controllare la palla in verticale di Traore freddando poi Szczesny di destro.

Tutto da rifare per i bianconeri, che comunque tornano a spingere e al 67' colpiscono un palo esterno con Chiesa, poi falliscono incredibilmente il nuovo vantaggio con Ronaldo, che cestina un assist favoloso di Kulusevski calciando tra le braccia di Consigli da pochi metri. Raddoppio juventino che arriverà lo stesso all’82' grazie alla zampata di Ramsey, prima che Ronaldo chiuda i conti sul 3-1 a pochi istanti dal triplice fischio. AGI

© Riproduzione riservata