Supercoppa femminile alla Juventus, Fiorentina battuta 2-0

Ancora un successo per la Juventus femminile. Le bianconere hanno battuto oggi, allo stadio di Ciavari, la Fiorentina per 2-0, vincendo, per il secondo anno di fila, la Supercoppa italiana.

Decisiva per il successo della Juventus è stata la doppietta di Barbara Bonansea, che è anche attaccante della Nazionale.

È la terza volta consecutiva che Juventus e Fiorentina si affrontano nella finale di Supercoppa. Nelle prime due occasioni (2016/17 e 2017/18) hanno vinto le calciatrici viola, l’anno corso e quest’anno le juventine. ANSA

