Mancini salva la Roma, finisce 2-2 con l'Inter

Termina in parità il big match della 17esima giornata tra Roma e Inter, che si dividono la posta in palio al termine di una bella sfida terminata sul 2-2. Skriniar e Hakimi non bastano a ribaltare l’iniziale vantaggio di Pellegrini, i nerazzurri si fanno riprendere nel finale da Mancini e si devono accontentare di un solo punto. Ringrazia il Milan, che ora è a +3 in vetta e guadagna punti anche sui giallorossi, che restano terzi e provano comunque a mandare ancora segnali al campionato.

Dopo una decina di minuti di totale equilibrio, la prima grandissima chance della sfida è per la formazione ospite: protagonista è Lukaku, che colpisce a botta sicura di testa da pochi passi, chiamando al miracolo un provvidenziale Pau Lopez. La Roma rischia anche poco più tardi su un rinvio sbagliato dello stesso portiere, ma al 17' sono proprio i giallorossi che la sbloccano al primo affondo: Mkhitaryan offre a Pellegrini dal limite dell’area, il suo tiro è deviato da Bastoni che mette fuori causa Handanovic per l’1-0 casalingo. La sfida si vivacizza e la squadra di Fonseca si rende ancora pericolosa con Veretout (parata di Handanovic), poi provano ad uscire dal guscio anche gli uomini di Conte, che non sfruttano un paio di buone occasioni con Vidal e Lautaro, a cui viene annullato giustamente anche un gol per fuorigioco.

Nella ripresa l’Inter parte in quinta e mette in seria difficoltà la Roma, che al 53' viene salvata ancora una volta da Pau Lopez, nuovamente provvidenziale sul tap-in sotto porta di Lautaro sull'assist di Lukaku. Pochi minuti più tardi però non può nulla sul colpo di testa di Skriniar, lasciato libero di colpire sul corner di Brozovic. Al 63' arriva il ribaltone della squadra di Conte, con un super gol di Hakimi che pesca l’incrocio dei pali con un sinistro a girare dal limite dell’area. La Roma sembra accusare il brutto colpo, ma con il passare dei minuti riprende coraggio e dopo vari tentativi, trova il 2-2 all’86' con il colpo di testa di Mancini su cross di Villar. Finisce in parità all’Olimpico. AGI

