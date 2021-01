Dopo Sandro, positivo anche Cuadrado: è emergenza terzini nella Juve

Altra doccia fredda per la Juventus di Andrea Pirlo. Dopo la notizia di ieri della positività al Covid-19 di Alex Sandro, oggi è stato il colombiano Juan Cuadrado a risultare positivo al tampone. Il giocatore, asintomatico come confermato dal club in una nota pubblicata sul proprio sito internet, è stato subito posto in isolamento.

Una notizia destinata a scombinare i piani del tecnico bianconero che confidava proprio sul rientro da un turno di squalifica del colombiano per andare a limitare i danni dopo la notizia di ieri. L’intero gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario, quindi staff e giocatori si sottoporranno a un nuovo tampone prima della trasferta per Milano che avverrà domani.

Per quanto riguarda la formazione, Danilo e Frabotta sono ora gli unici due terzini schierabili, ma il secondo potrebbe non garantire sicurezza in un match così delicato e il tecnico bianconero, dunque, potrebbe optare per l'inserimento di Demiral (rientrato da un infortunio) a destra con conseguente spostamento di Danilo a sinistra.

A centrocampo, a fianco di Bentancur, ci dovrebbe essere Rabiot che ha scontato la squalifica mentre in avanti, out Morata, la notizia lieta è che dopo la febbre di ieri Dybala sta meglio e sarà lui a scendere in campo in attacco insieme a Ronaldo in un match, quello di domani sera in casa della capolista Milan, che diventa di fondamentale importanza per le ambizioni scudetto dei campioni in carica.

