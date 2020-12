Juventus, tutto facile al Tardini: poker al Parma. Cr7 firma una doppietta

La Juventus non sbaglia a Parma e torna a vincere dopo il pari interno con l’Atalanta. Al Tardini finisce 4-0 con la doppietta di Ronaldo in mezzo ai sigilli dell’ex Kulusevski e di Morata. La squadra di Pirlo agguanta momentaneamente l’Inter al secondo posto a quota 27 punti, portandosi anche a -1 dalla vetta.

La formazione bianconera cerca subito di mettere le cose in chiaro giocando stabilmente nella metà campo avversaria, alla ricerca del varco giusto per far male. Occasione che arriva alla metà esatta del primo tempo, quando Alex Sandro propone un cross basso da sinistra che finisce sul sinistro di Kulusevski, bravo a piazzarlo all’angolino dove Sepe non può arrivare. Passano una manciata di minuti e arriva anche il raddoppio juventino ad opera di Ronaldo, che stacca sul cross perfetto di Morata e firma il 2-0 che mette ancor più in discesa la gara. Prima dell’intervallo Bonucci avrebbe sui piedi la palla del tris, ma la cestina clamorosamente calciando fuori da un metro sulla sponda aerea di McKennie. 3-0 che arriva comunque ad inizio ripresa ancora ad opera di Ronaldo, letale con il mancino dopo l’imbucata di Ramsey.

A conti chiusi la Juve concede qualcosina di più al Parma, che prova a riaprire la gara con un paio di buone occasioni, ma trovando sulla propria strada un Buffon attento e provvidenziale. Nel finale ci pensa Morata a far scorrere i titoli di coda sul match segnando il poker di testa su assist del neo entrato Bernardeschi. AGI

