Maradona: Napoli gli dedica una statua, il Comune promuove il crowdfunding

Il Comune di Napoli ha pubblicato nel suo sito web una manifestazione di interesse, promossa dagli assessorati alla Cultura e allo Sport per raccogliere le proposte progettuali per la realizzazione di una scultura in memoria di Diego Armando Maradona.

La statua verrebbe posizionata nella zona dello stadio che da qualche giorno porta il nome del Pibe de oro. La manifestazione è in italiano e in inglese, perchè l’ambizione è quella di coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo, e resterà on line per 45 giorni. I progetti saranno poi valutati da una commissione composta da "autorevoli esponenti cittadini del settore dell’arte e della cultura e da rappresentanti del mondo dello sport e delle tifoserie", si legge in una nota.

L’opera sarà finanziata con un crowdfunding, attraverso un conto corrente messo a disposizione dell’amministrazione comunale «in modo tale che una volta realizzata la statua appartenga per sempre al popolo napoletano". AGI

