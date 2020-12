Champions League: la Juve trova il Porto, Lazio-Bayern Monaco e Atalanta-Real Madrid

Juventus-Porto, Lazio-Bayern Monaco e Atalanta-Real Madrid: è questo l'esito del sorteggio degli ottavi di finale che riguarda le squadre italiane. E se i bianconeri possono sorridere, lo stesso non si può dire per Immobile e compagni che giocheranno contro i campioni in carica e i neroazzurri che dovranno vedersela contro la squadra di Zidane anche se non è certo il Real dei tempi migliori.

Questi gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League dopo il sorteggio effettuato a Nyon. Le gare di andata si giocheranno il 17, il 23 e il 24 febbraio, quelle di ritorno il 9, 10, 16 e 17 marzo, tutte con inizio alle 21: Moenchengladbach (Ger) - Manchester City (Eng); Lazio (Ita) - Bayern Monaco (Ger); Atletico Madrid (Esp) - Chelsea (Eng); RB Lipsia (Ger) - Liverpool (Eng); Porto (Por) - Juventus (Ita); Barcellona (Esp) - Paris Saint Germain (Fra); Siviglia (Esp) - Borussia Dortmund (Ger); Atalanta (Ita) - Real Madrid (Esp).

© Riproduzione riservata