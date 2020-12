Atalanta, Papu Gomez: "Non posso difendermi, la verità quando andrò via"

"Cari tifosi atalantini, vi scrivo qua perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi". Alejandro Gomez, capitano dell’Atalanta rimasto in panchina domenica contro la Fiorentina sull'onda delle polemiche con Gian Piero Gasperini, affida a una story sul proprio profilo Instagram la sua replica indiretta all’intervista resa a Sky in cui l’allenatore rivendicava a sé le scelte tecniche riservando alla società quelle "forti", pur escludendo una "separazione" a gennaio.

"Solo volevo dirvi che quando me ne andrò, si saprà la verità di tutto", assicura il 'Papu'. "Voi mi conoscete e sapete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano", conclude l'argentino. Gomez era entrato in contrasto con Gasperini rifiutandosi di allargarsi a destra nel match di Champions League col Midtjylland il primo dicembre scorso, venendo poi sostituito da Josip Ilicic. Escluso dalle convocazioni per Udine, aveva poi regolarmente giocato da titolare in attacco ad Amsterdam contro l’Ajax. ANSA

