Colpo del Verona a Bergamo, Atalanta sconfitta 2-0 e Juric sorpassa Gasperini in classifica

Colpaccio pesantissimo dell’Hellas Verona in casa dell’Atalanta, che dopo l’impresa di Anfield si ferma ancora in campionato (due pareggi e un ko nelle ultime tre). Gli scaligeri s'impongono 2-0 al Gewiss Stadium grazie al rigore di Veloso e al sigillo di Zaccagni, che lanciano i gialloblù a quota 15 in classifica proprio sopra ai nerazzurri.

Il primo tempo è quasi tutto di marca bergamasca, con la squadra di Gasperini che tiene saldamente in mano il comando delle operazioni, cercando più volte il varco per colpire. La più grande occasione arriva al 18', quando Ilicic viene servito molto bene in area da Zapata, ma spreca tutto calciando alto da ottima posizione. La Dea si fa rivedere pericolosamente al 34' con un’azione personale di Gomez, bravo a rientrare e calciare con il destro chiamando Silvestri alla risposta.

Nella ripresa l’Atalanta continua a premere, sfiorando nuovamente il vantaggio con Zapata, ma rischia anche tantissimo prima sulla botta dalla distanza di Veloso (traversa scheggiata), poi sul colpo di testa di Di Carmine che getta al vento il possibile vantaggio ospite. L’1-0 scaligero è rimandato solo di qualche istante, visto che al 60' arriva l’episodio che sblocca il match: Zaccagni s'inserisce in area e viene steso da Toloi prima di calciare, il rigore è solare e Veloso lo trasforma con freddezza. Gli uomini di Gasperini provano disperatamente di tornare in partita, ma all’83' vengono gelati dal raddoppio di Zaccagni, che taglia in modo definitivo le gambe ai bergamaschi sigillando l’impresa gialloblù. AGI

