Le visite mediche dell’attaccante della Lazio Ciro Immobile, previste per questa mattina nella clinica romana Paideia, sono state annullate. Non si conosce ancora il motivo, anche se non sembrano esserci dubbi sulla negativizzazione dell'attaccante della Lazio.

Immobile potrebbe essere ancora in attesa del via libera della Asl. Al momento il rientro in gruppo comunque slitta.

