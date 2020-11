Palermo in vantaggio contro il Catania! Kanoutè porta avanti i rosanero: 1-0, la diretta

37’: Adesso è il Catania a gestire palla e provare la verticalizzazione. Palermo che però non si sbilancia e gioca a tutto campo.

32’: Saraniti ci prova dalla distanza vedendo il portiere fuori dai pali, palla a lato. Ma il Palermo c’è.

29’: Catania che prova una timida reazione ma il Palermo e’ ben messo in campo e pressa su ogni pallone.

24’: Clamorosa occasione per il Palermo, Saraniti ha la palla del raddoppio ma da ottima posizione scheggia la traversa.

22’: Fino adesso Palermo che merita il vantaggio per come sta gestendo la partita. Catania timido e con poche idee a centrocampo.

15’: Gol del Palermo, Kanoute’! Angolo liftato, colpo di testa di Marconi, Saraniti prova a correggere in rete ma Martinez intuisce e poi sul tap-in Kanoute’ mette in rete.

10’: Ci prova il Catania con un sinistro sbilenco di Claiton, palla a lato e rossazzurri pericolosi.

6’: Ritmi alti, le due squadre non si stanno risparmiando in questi primi minuti di match.

2’: Palermo battagliero e che sembra entrato con il piglio giusto, il piglio da derby.

1': VIA! PARTITI! Inizia Palermo-Catania!

Ecco le formazione ufficiali per il derby Palermo-Catania, valido per il campionato di serie C, in scena al "Renzo Barbera".

PALERMO (4-2-3-1): 1 Pelagotti; 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 3 Corrado; 19 Odjer, 8 Martin (C.); 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 9 Saraniti.

Allenatore: Boscaglia.

A disposizione: 22 Matranga

CATANIA (3-5-2): 22 Martinez; 18 Tonucci, 3 Claiton, 5 Silvestri (C.); 26 Calapai, 8 Rosaia, 15 Maldonado, 23 Dall’Oglio, 20 Pinto; 10 Reginaldo, 31 Pecorino.

Allenatore: Raffaele.

A disposizione: 12 Della Valle, 32 Confente, 6 Welbeck, 7 Gatto, 11 Vrikkis, 13 Izco, 17 Piovanello, 19 Manneh, 21 Biondi, 28 Emmausso, 29 Zanchi, 33 Panebianco.

ARBITRO: Luca Zufferli (Udine).

