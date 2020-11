Poker della Juve in Champions, Dybala scherza con l'Uefa: mi date la doppietta?

Notte di Champions vuol dire notte di Morata: è sempre lo spagnolo a trascinare la Juventus in coppa, a Budapest trova la doppietta come a Kiev. L'1-4 finale dei bianconeri in casa degli ungheresi del Ferencvaros è completato da Dybala, al primo gol in stagione, e dall'autorete di Dvali.

Ed è proprio l'autogol l'oggetto del siparietto social per Paulo Dybala. L'Uefa si complimenta per il ritorno al gol in Champions League, dopo quasi un anno, e il giocatore della Juventus risponde così: "Mi potete assegnare la doppietta?". Il riferimento è al quarto gol della Juventus, con il pallone calciato dall'argentino che, a pochi centimetri dalla linea di porta, è stato deviato dal difensore del Ferencvaros Dvali e così è stato assegnato l'autogol.

Il 10 bianconero, intanto, celebra la sua rete. "Libera la tua maschera" scrive su Instagram, con il gesto della 'Dybala mask' suo marchio di fabbrica per l'esultanza. Anche Cristiano Ronaldo festeggia i tre punti: "Grande vittoria! Avanti così, tutti insieme".

E Leonardo Bonucci guarda già al prossima appuntamento: "Vincere è stato fondamentale non solo in vista Champions ma anche per noi stessi, per creare continuità di risultati e prestazioni. Ora testa al campionato. Domenica sfida importante contro una grande squadra come la Lazio. Obiettivo: ripeterci".

