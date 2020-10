Coronavirus, Spadafora: "Ronaldo? Ha violato il protocollo". La Juve smentisce

Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo. Lo ha detto il ministro Vincenzo Spadafora, intervenendo alla trasmissione di Giovanni Minoli a «Il Mix delle 5» che andrà in onda alle 17.00 su Rai Radio1. Violazione? «Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria», ha osservato il ministro.

"Siamo entrati in bolla sabato e siamo andati in isolamento fiduciario. Non avendo competizioni da giocare, abbiamo lasciato liberi i giocatori di proseguirlo nel proprio domicilio. Non si sono rotte bolle, le nostre bolle sono resistenti. E i giocatori, quando le nazionali chiamano, ci tengono". Così il presidente della Juve, Andrea Agnelli, al termine dell’assemblea degli azionisti, sulla positività di Ronaldo durante gli impegni con il Portogallo. Il massimo dirigente bianconero ricorda poi che "a marzo la Uefa ha spostato l'Europeo e creato le soluzioni per completare tutte le competizioni. Ad aprile si sapeva che la Uefa voleva riprendere le competizioni per le nazionali a settembre. Se a fine agosto diciamo che è tutta colpa della Uefa, allora io mi sento di prendere le difese dalla Uefa. Non possiamo sempre svegliarci all’ultimo momento".

