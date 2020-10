La Uefa ha rinviato la partita Islanda-Italia Under 21, prevista oggi per le 17.30 di oggi per le qualificazioni ai Campionati Europei di categoria, dopo la positività di quattro calciatori azzurri (Bastoni, Carnesecchi, Gabbia e Plizzari).

Lo conferma la Figc che a breve diramerà un comunicato ufficiale. Il rinvio è stato preso su disposizione delle autorità islandesi che hanno imposto alla delegazione azzurra la quarantena

